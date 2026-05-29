Румыния вызвала посла РФ, президент созвал Совет нацбезопасности из-за попадания дрона

Глава МИД Румынии Оана Цою в пятницу вызвала посла Российской Федерации, чтобы проинформировать его о мерах, которые Бухарест примет на дипломатическом уровне после того, как российский беспилотник попал в жилой дом в городе Галац.

Об этом она сказала в эфире TVR Info, сообщает "Европейская правда".

Объявляя о своем решении, Цою отметила, что инцидент является серьезным.

"Сегодня во второй половине дня я вызвала посла Российской Федерации в Министерство иностранных дел. Ему будут сообщены меры, которые Румыния будет принимать на дипломатическом уровне в ответ на этот инцидент", – сообщила глава румынского министерства.

Она отметила, что Румыния проинформировала своих европейских союзников об инциденте и получила от них солидарную реакцию.

"Это очень важно, ведь ни одна страна не может самостоятельно противостоять таким рискам. Мы ответим на них с необходимой решимостью", – заверила Цою.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что созвал заседание Высшего совета национальной обороны, "чтобы обсудить последствия самого серьезного инцидента" на румынской территории с начала полномасштабной войны России против Украины.

"Мы будем принимать пропорциональные меры в отношении Российской Федерации... Беспрецедентный характер события требует решительной, скоординированной и адекватной реакции – на национальном, союзническом и международном уровнях. Я решительно заявляю, что полная ответственность за этот инцидент лежит на Российской Федерации", – написал Дан в соцсети Х.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуировали. Это был российский дрон типа "Герань-2".

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что падение российского дрона на жилой дом в Галаце соответствует критериям, которые оправдывают применение статьи 4 НАТО относительно консультаций с союзниками.