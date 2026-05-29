Россия пригрозила Румынии "мерами" в связи с решением закрыть её консульство в Констанце

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выразила возмущение решением Румынии закрыть генеральное консульство РФ в Констанце и выслать консула.

Об этом она сообщила ТАСС, передает "Европейская правда".

Захарова пригрозила Румынии "соответствующими мерами" за решение, о котором объявил президент Румынии Никушор Дан.

"Соответствующие меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", – заявила она.

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан ранее сообщил, что в ответ на попадание российского дрона в многоэтажку в городе Галац в ночь на 29 мая официальный Бухарест планирует ввести санкции против дипломатов РФ.

Румыния официально попросила своих союзников переместить на ее территорию дополнительные средства для противодействия беспилотникам.

А глава МИД Андрей Сибига выразил готовность Украины сотрудничать с Румынией для усиления защиты от угроз беспилотников.