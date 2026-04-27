Axios: Иран выдвинул США новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива

Иран выдвинул США новое мирное предложение, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и продление режима прекращения огня, при этом переговоры по ядерной программе должны быть отложены на более поздний срок.

Об этом изданию Axios стало известно от американского чиновника и двух осведомленных источников, пишет "Европейская правда".

Один из источников отметил, что в течение выходных глава МИД Ирана Аббас Арагчи дал понять посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что среди иранского руководства нет консенсуса относительно того, как реагировать на последние требования США. Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран приостановил обогащение урана как минимум на десять лет и вывез обогащенный уран из страны.

Новое иранское предложение, переданное США через пакистанских посредников, сосредоточено на том, чтобы сначала решить кризис вокруг Ормузского пролива и американской блокады. В рамках этого предложения перемирие было бы продлено на длительный период или же стороны договорились бы об окончательном прекращении войны.

Согласно предложению, переговоры по ядерной программе начнутся только на более позднем этапе, после открытия Ормузского пролива, снятия блокады и новой договоренности о прекращении огня.

Белый дом получил предложение, но пока неясно, готовы ли США его рассмотреть.

"Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, у США есть козыри, и они заключат соглашение только при условии, что интересы американского народа будут на первом месте, и никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие", – сказала пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэллс в интервью Axios.

По словам трех американских чиновников, в понедельник президент США Дональд Трамп должен провести совещание в Ситуационной комнате по Ирану со своей командой по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Один источник сообщил, что команда Трампа обсудит тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги.

Снятие блокады и прекращение войны лишило бы президента Трампа рычагов влияния в любых будущих переговорах по ликвидации иранских запасов обогащенного урана и убеждению Тегерана приостановить обогащение, а это две основные цели президента США.

Напомним, в минувшие выходные Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Трамп заявил, что Иран может позвонить в Соединенные Штаты, чтобы договориться о завершении войны.

В воскресенье Трамп заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться примерно через три дня из-за технических проблем, которые усугубляются в результате американской блокады.