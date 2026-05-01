СМИ: Иран передал США свои предложения по мирному соглашению

Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает иранское правительственное агентство IRNA.

Сообщается, что передача иранских предложений состоялась в четверг, 30 апреля. Содержание плана пока не разглашается.

Ранее СМИ сообщали, что обновленное предложение о мире, которое Иран готовится выдвинуть США, может появиться до пятницы. Это происходит на фоне фактической приостановки переговоров между сторонами и американской блокады портов Ирана.

Сообщалось, что накануне президент США Дональд Трамп должен был заслушать от представителей Пентагона обновленные военные варианты в отношении Ирана. Подготовка этого доклада свидетельствует о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций.

Между тем сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время является вполне реальным.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп колеблется, какую стратегию использовать в отношении Ирана – прибегнуть к новой серии военных ударов или заставить Тегеран вернуться к переговорам путем усиления экономических санкций.