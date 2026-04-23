Зеленский прибыл на Кипр, где состоится неформальный саммит ЕС

Президент Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в специальном заседании лидеров государств Европейского Союза.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, во время визита на Кипр Зеленский должен встретиться со своим литовским визави Гитанасом Науседой.

Также ожидается встреча украинского президента с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также трехсторонняя встреча с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Перед этим официально сообщали, что участие Зеленского будет дистанционным.

Стоит отметить, что визит украинского президента проходит на фоне того, как Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.