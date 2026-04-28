Премьер Мальты объявил о досрочных выборах

Премьер-министр Мальты Роберт Абела в понедельник вечером объявил о проведении досрочных всеобщих выборов, объясняя их необходимостью стабилизации в условиях геополитической нестабильности.

Голосование состоится 30 мая, за девять месяцев до окончания срока полномочий премьер-министра.

"Учитывая современные глобальные реалии и будущие вызовы, наша страна нуждается в обновленном мандате, чтобы двигаться вперед в стабильности. Я буду рекомендовать ее превосходительству президенту Мириам Спитери Дебоно распустить парламент для проведения всеобщих выборов 30 мая", – написал Абела на X.

В отдельной речи в понедельник Абела быстро перешел в режим предвыборной кампании и заявил, что его партия гарантирует безопасность, реализовав амбициозные планы относительно будущего Мальты.

Абела занимает пост премьер-министра с 2020 года, а его Лейбористская партия находится у власти с 2013 года.

По последним опросам, Лейбористская партия сейчас опережает оппозиционную Националистическую партию с незначительным отрывом.

Абела в свое время сменил на посту Джозефа Муската, который объявил об отставке на фоне кризиса из-за убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.