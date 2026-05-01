Каллас о параде на 9 мая в РФ без военной техники: это показывает, как идет война

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя решение руководства РФ провести парад на 9 мая без военной техники, заявила, что это показывает реальный ход войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас сказала после встречи с министрами иностранных дел Нордическо-Балтийской восьмерки 30 апреля.

В частности, топ-дипломат ЕС указала, что "суровая статистика с поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат".

Кроме того, по ее словам, РФ терпит неудачи в достижении своих военных целей, и "это становится все более очевидным".

"Впервые за много лет парад Победы в Москве состоится без тяжелой военной техники. Это о многом говорит о ходе войны для России", – подчеркнула Каллас.

В Минобороны РФ ранее объявили, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

Также стоит отметить, что словацкий премьер Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая.

Главным препятствием для визита Фицо в Москву стала позиция балтийских государств - Латвия, Литва и Эстония отказываются пропускать его самолет через свое воздушное пространство.

В 2025 году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.