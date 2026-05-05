Председатель Еврокомиссии раскритиковала новые пошлины со стороны США: соглашение есть соглашение
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла угрозы американского президента Дональда Трампа о введении новых пошлин против ЕС, призвав его соблюдать торговое соглашение.
Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в кулуарах саммита Армения-ЕС в Ереване, передает Euronews.
Фон дер Ляйен ответила на последнюю угрозу Трампа о повышении тарифов на автомобили из ЕС до 25%, подчеркнув, что Соединенные Штаты не могут в одностороннем порядке изменять таможенные ставки в рамках соглашения.
"Соглашение есть соглашение, и у нас есть соглашение. И его суть – процветание, общие правила и надежность", – сказала чиновница.
Председательница Еврокомиссии заявила, что ЕС "готов к любому сценарию", если США все же реализуют свои тарифные угрозы.
"Мы хотим от этой работы добиться взаимной выгоды, сотрудничества и надежности. И мы готовы к любому сценарию", – сказала фон дер Ляйен, намекнув на возможные ответные меры.
Председатель Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз находится на завершающей стадии внедрения основного элемента торгового соглашения между ЕС и США, направленного на отмену тарифов на широкий спектр американских товаров. Законопроект сейчас обсуждается в Европейском парламенте.
Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.
Американский президент Трамп пояснил, что его решение повысить пошлины на автомобили из ЕС до 25% также направлено на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.
Министр торговли Франции в ответ на заявление США заявил, что у ЕС есть инструменты для ответа, если Трамп начнет чрезмерно угрожать стратегическим отраслям.