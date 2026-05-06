С какими новыми вызовами столкнулись украинские экспортеры и что может им помочь

Трамп вновь угрожает ввести пошлины, ЕС всё чаще заявляет о защите собственного рынка, а глобальная торговля постепенно теряет предсказуемость.

Что это означает для украинского бизнеса, почему европейский рынок становится сложнее для наших экспортеров и как Украина пытается балансировать между евроинтеграцией и торговыми ограничениями, читайте в статье (в рамках спецпроекта) соучредителя "ЕвроПравды" Юрия Панченко и партнерши юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко Торговля почти без правил. Как Европа и Украина реагируют на хаос Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

После завершения действия автономных торговых преференций ЕС перешел к более ограниченному режиму доступа для отдельных украинских товаров, в частности через расширение тарифных квот и введение механизмов защитного регулирования.

Как показал последний год, даже эти ограничения не сняли напряжение: ряд государств-членов продолжает требовать дальнейшего усиления контроля за импортом украинской продукции.

Более того, проблематика вышла за пределы аграрного сектора.

Несмотря на продление льготного доступа для украинской металлургической продукции, новые климатические инструменты ЕС, в частности механизм корректировки пограничных пошлин на выбросы углерода (CBAM), создают дополнительные риски для конкурентоспособности украинского экспорта.

В настоящее время механизм находится на переходном этапе, однако уже сейчас ясно, что его полноценное внедрение может существенно повлиять на позиции украинских производителей на европейском рынке.

Украина ведет переговоры с ЕС о возможных смягчениях или специальных условиях применения CBAM, однако их результат пока остается неопределенным.

Ситуацию дополнительно осложняет трансформация украинской переговорной команды. Такие институциональные изменения неизбежно влияют на динамику переговорного процесса и внутреннюю координацию позиций.

Впрочем, ключевой вызов заключается не только в институциональной перестройке.

В условиях ограниченных ресурсов правительство вынуждено определять приоритеты.

И этот приоритет очевиден – переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз и выполнение евроинтеграционного "домашнего задания".

Согласно имеющимся планам, Украина рассчитывает в течение ближайших 12–18 месяцев закрыть большинство переговорных разделов, тем самым создав предпосылки для заключения договора о членстве в среднесрочной перспективе.

В этой логике значительная часть текущих торговых проблем рассматривается как временная – с расчетом на их постепенное решение в рамках интеграции во внутренний рынок ЕС.

А это означает, что часть текущих вызовов, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, получает меньше внимания на уровне оперативной торговой политики.

Учитывая то, что в ЕС рассматривают процесс расширения как длительный и структурно сложный, украинский бизнес еще долгое время будет работать в условиях неполной интеграции – со всеми сопутствующими ограничениями доступа к рынку.

В этих условиях ключевую роль начинает играть активность самого бизнеса.

Украинским компаниям всё больше необходимо: систематически доводить до сведения правительства информацию о барьерах доступа к рынкам; консолидировать позиции на отраслевом уровне; предлагать конкретные решения – от мер торговой защиты до адаптации к новым регуляторным требованиям ЕС.

Вопросы эффективного использования инструментов торговой защиты и взаимодействия бизнеса с государством приобретают критически важное значение.

