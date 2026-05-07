Ирландия присоединится к соглашению о Спецтрибунале для РФ за преступление агрессии

Новости — Четверг, 7 мая 2026, 16:57 — Мария Емец

Ирландия официально уведомила Совет Европы о планах присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига сообщил, что Дублин известил Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании спецтрибунала, и поблагодарил за это решение.  

"Это логичный шаг, учитывая последовательную и принципиальную поддержку со стороны Ирландии всех усилий для привлечения к ответственности", – отметил Андрей Сибига.

Он призвал более широкий круг стран участвовать в процессе. "Обеспечение ответственности за преступление агрессии против Украины является жизненно важным для устойчивого мира в Европе", – подчеркнул глава МИД Украины.

Соглашение о создании спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.

