Ирландия присоединится к соглашению о Спецтрибунале для РФ за преступление агрессии

Ирландия официально уведомила Совет Европы о планах присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига сообщил, что Дублин известил Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании спецтрибунала, и поблагодарил за это решение.

I thank Ireland for notifying @coe of its willingness to join the Enlarged Partial Agreement enabling the Special Tribunal.



This is a logical step given Ireland’s consistent and principled support of all accountability efforts. I am grateful to @HMcEntee for this strong stance.… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 7, 2026

"Это логичный шаг, учитывая последовательную и принципиальную поддержку со стороны Ирландии всех усилий для привлечения к ответственности", – отметил Андрей Сибига.

Он призвал более широкий круг стран участвовать в процессе. "Обеспечение ответственности за преступление агрессии против Украины является жизненно важным для устойчивого мира в Европе", – подчеркнул глава МИД Украины.

Соглашение о создании спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.