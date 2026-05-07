"Европейская правда" получила награду House of Europe за лидерство в евроинтеграции

"Европейская правда" получила награду House of Europe за лидерскую роль в евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", награду вручили во время официальной церемонии 7 мая.

House of Europe определил команду "Европейской правды" победителем в номинации "Лидерство в евроинтеграции". Лауреата в этой номинации выбирали среди шести номинантов-финалистов. Награду вручил заместитель посла ЕС в Украине Гедиминас Навицкас.

Номинировать на участие можно было или собственный проект, или знакомую команду, чья работа, по мнению заявителя, заслуживает признания. Это было первым таким вручением наград от House of Europe.

Членами жюри в евроинтеграционной номинации были заместитель исполнительного директора Международного фонда "Відродження", эксперт по развитию гражданского общества и демократии участия Инна Пидлуская; руководитель программы House of Europe Франциска Симон; философ, публицист, переводчик Вахтанг Кебуладзе; эксперт по внешней и публичной политике ЕС Диана Вольски, ответственная за культуру и национальные меньшинства в представительстве ЕС в Украине.

Всего в рамках конкурса было 10 номинаций. Помимо евроинтеграционной, это номинации за роль в сохранении культурного наследия; за лучшее переводное издание; поддержку культуры национальных сообществ; лучшее международное медийное сотрудничество; лучшее международное образовательное сотрудничество; лучшее международное культурное сотрудничество; представление украинской культуры в ЕС и Великобритании; лидерство в культуре.

House of Europe ("Дом Европы") – программа, финансируемая ЕС и воплощаемая Goethe-Institut Украина, созданная для поддержки профессионального и творческого обмена между украинцами и их коллегами в странах ЕС и Великобритании.

В ее рамках предлагают гранты на персональные проекты, поездки на конференции, курсы и стажировки в ЕС и Британии. Также House of Europe финансирует восстановление культурной инфраструктуры, поддерживает перевод литературы, творческое сотрудничество, сохранение украинского культурного наследия и тому подобное.