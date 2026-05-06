Трамп приостановил сопровождение кораблей через Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что приостанавливает "Проект Свобода" по просьбе Пакистана и других государств, но, несмотря на это, американская блокада портов останется в силе.

По его словам, цель этих действий – "проверить, можно ли окончательно согласовать и подписать соглашение".

Стоит отметить, что госсекретарь США Марко Рубио 5 мая заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – разблокированию Ормузского пролива.

4 мая Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Глава Белого дома также пообещал "смести Иран с лица земли", если он будет препятствовать осуществлению операции.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих.