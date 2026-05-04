Фицо едет в Москву на встречу с Путиным, но пропустит парад 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом не примет участия в военном параде, посвященном "Дню Победы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, передает SME.

На прошлой неделе в Кремле заявили, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей военного парада 9 мая в Москве.

Сам Фицо опроверг свое участие в параде. Он сообщил, что планирует лишь возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату.

"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не пойду ни на один военный парад", – заявил глава правительства Словакии.

Он также защитил свое решение поехать в Россию, которое ранее осудили в Еврокомиссии.

"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести", – сказал Фицо.

На днях стало известно, что Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его поездки в Москву до 9 мая.

До этого страны Балтии отказались пропускать словацкий правительственный самолет через свое воздушное пространство. Подобная ситуация возникла в прошлом году – тогда из-за запрета на пролет рейс с Фицо отправился в Москву через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.

В том году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.