Украинский автобус попал в серьезную аварию в Болгарии, есть погибшие украинцы

В Болгарии двое украинцев погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в результате аварии автобуса недалеко от границы с Турцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinite.

Авария произошла на дороге Бургас – Малко-Тырново, недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию. Издание Днес България сообщает, что авария произошла на участке дороги с резкими поворотами и крутым рельефом.

По предварительной информации, автобус, в котором находились 37 пассажиров и двое водителей, все граждане Украины, остановился, потому что кончилось топливо, передает Novinite. Когда пассажиры вышли из автобуса и собрались позади транспортного средства, он неожиданно начал двигаться назад. По словам представителей властей, автобус наехал на группу людей и остановился в кювете.

Судя по кадрам с места происшествия, автобус опрокинулся в кювет. По информации "Днес България", в момент аварии непосредственно в автобусе находились 29 пассажиров.

Как пояснили следователи, "транспортное средство заглохло после того, как закончилось топливо. Пассажиры вышли из автобуса, но чуть позже он внезапно тронулся и наехал на людей, стоявших позади него".

Последствия столкновения оказались фатальными для двух пассажиров, еще 16 получили ранения, некоторые из них серьезные.

Спасательные службы доставили шестерых раненых в больницы в Бургасе, а еще десять – в центр неотложной помощи в Малко-Тырново. Остальных пассажиров временно разместили в центре пребывания пограничного города, где им оказали медицинскую помощь и предоставили необходимые средства.

Местные чиновники сообщили, что автобус направлялся в Турцию в рамках поездки, в которой участвовали граждане Украины, в частности некоторые беженцы, проживающие в Бургасе.

Водителя автобуса задержало региональное управление полиции в Малко-Тырново, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

В середине апреля в Подкарпатском воеводстве Польши микроавтобус, в котором находились граждане Украины, попал в ДТП, в результате чего пострадали шесть человек.

В феврале украинец спровоцировал ДТП в Черногории, въехав в автомобиль из кортежа тамошнего премьер-министра Милойко Спаича.