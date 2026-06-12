Разведка Эстонии проанализировала текущую обстановку на поле боя в Украине

Развитие событий на поле боя в ходе войны РФ против Украины на прошлой неделе характеризовалось определенным сокращением военных действий, отмечает разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

Данные разведцентра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В то же время из-за украинских ударов усугубились проблемы в Крыму и на других оккупированных территориях.

Разведцентр отметил, что на фронте в среднем фиксировалось около 250 боевых столкновений в сутки. Это соответствует уровню интенсивности боевых действий трехнедельной давности. За неделю РФ заняла 15 квадратных километров территории Украины.

Наиболее интенсивные боевые действия велись на Покровском направлении в Донецкой области и на направлении Гуляйполя в Запорожской области. За ними следовали Лиманское, Константиновское и Славянское направления в Донецкой области.

На прошлой неделе подразделения ВС РФ продвинулись на Славянском, Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях в Донецкой области, добавил разведцентр.

"Украинские войска провели контратаки в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Также зафиксировано некоторое продвижение на Боровском направлении в Харьковской области и в западной части Запорожской области", – говорится в сводке.

По данным разведцентра, потери ВС РФ составили в среднем 1400 военнослужащих в сутки.

Разведцентр сообщил, что ВСУ продолжили интенсивные удары средней дальности по военным объектам и транспортным путям РФ на расстоянии до 300 километров от линии фронта.

"По данным украинской стороны, за последние две недели это позволило сократить объем военных перевозок по трассе Ростов-на-Дону – Симферополь на 71%. Из-за частых атак командующий российской группировкой войск "Восток" запретил движение военных грузов по этой трассе, а также по маршруту Керчь – Севастополь", – отметил разведцентр.

Украинские удары средней дальности вынудили оккупационные власти Луганской области ввести временные ограничения на движение гражданского транспорта на трассах Белгород – Мариуполь и Ростов-на-Дону – Симферополь. Также было приостановлено движение пригородных поездов на четырех участках железной дороги.

Разведцентр пояснил, что из-за украинских атак в Крыму действуют ограничения на продажу топлива частным лицам. Также сократилось количество общественного транспорта, обслуживающего население.

Разведцентр добавил, что Министерство энергетики РФ было вынуждено признать, что украинские атаки на объекты нефтяной промышленности привели к трудностям с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

Глава разведки Эстонии заявил, что правитель РФ оказался перед "сложным выбором" из-за текущей ситуации в войне против Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагает, что глава Кремля начинает серьезно задумываться над тем, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.