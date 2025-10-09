Молдове придется заплатить 18 тысяч евро бизнесмену Платону, выигравшему иск в ЕСПЧ

Молдовский бизнесмен Вячеслав Платон, фигурант серии уголовных дел, выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Молдовы, где он жаловался на условия заключения.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

9 октября стало известно о решении ЕСПЧ в пользу бизнесмена Вячеслава Платона, который жаловался на условия содержания в кишиневской тюрьме №13, где находился в 2016-2020 годах.

Он доказывал, что подвергся несправедливым ограничениям своих прав, в частности, не получал надлежащей медицинской помощи. Также он жаловался на постоянную слежку и ограничение контактов с семьей.

ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении Молдовой трех статей Европейской конвенции по правам человека – ст. 3 о запрете бесчеловечного и унизительного обращения, ст. 13 о праве на эффективные инструменты правовой защиты и ст. 8 о праве на уважение частной жизни.

Молдову обязали выплатить Платону 15,6 тысячи евро за моральный ущерб и 2 тысячи евро компенсаций за судебные издержки.

Официальный Кишинев пока не комментировал решение.

В Молдове бизнесмен является фигурантом нескольких уголовных дел. В прокуратуре считают, что он в 2011 году создал преступную организацию "Ландромат", которая действовала в Молдове, Украине, России и не только и занималась отмыванием нелегальных денег через банк в Молдове, а также финансовые учреждения в России и Литве.

Также Платон является ключевым фигурантом дела о выводе средств из страховых компаний Asito, МоІԁаѕіг и Alliance Insurance Group. В 2017 году его приговорили к 12 годам тюрьмы.

В 2019 году дело о выводе средств страховых компаний вернули в суд первой инстанции, а наказание отменили. В 2020 году начали пересмотр и дела о мошенничестве с молдовским банком Banca de Economii. Тогдашний генпрокурор Александр Стояногло заявил, что реально эти выведенные средства получил олигарх Влад Плахотнюк. В 2021 году Платона по этому делу окончательно оправдали и продолжили поиск "реальных виновников".

На рассмотрении суда в Кишиневе остается еще два дела, где фигурирует Платон. Одно касается подозрений, что Платон, использовав свое влияние в руководстве Moldindconbank, убедил олигарха Илана Шора взять там кредиты на более 23 млн долларов и передать ему.

Второе дело касается открытия счета на имя судьи и перевода туда 300 тысяч евро, полученных преступным путем. Прокуроры утверждают, что речь идет о фальшивой банковской карте с целью разрушить репутацию судьи.

Напомним, Платон с марта находился под арестом в Британии, а в июле 2025 года его освободили из-под стражи под залог.

Молдова подала запрос на его экстрадицию, решение ожидают в конце ноября.