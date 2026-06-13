К 2036 году Германия может столкнуться с дефицитом более 4 млн работников

Германия рискует столкнуться с резким дефицитом рабочей силы из-за старения населения и демографических изменений.

Об этом говорится в новом прогнозе Института немецкой экономики (IW), передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По оценкам аналитиков, к 2036 году стране может не хватать около 4,3 млн работников. Для сравнения, два года назад IW прогнозировал дефицит на уровне чуть менее 3 млн человек.

Причиной ухудшения прогноза называют обновленные демографические данные, в частности сокращение притока иммигрантов и общее старение населения.

Дополнительно влияют слабые экономические перспективы и снижение привлекательности Германии для трудовой миграции.

Согласно оценкам IW, к 2045 году население Германии может сократиться до 81,1 млн человек – примерно на 2,9% меньше, чем сейчас.

При этом численность потенциальной рабочей силы сократится с 55 млн в 2025 году до 51,2 млн в 2036 году, а к 2045 году – до 50,4 млн.

Также отмечается, что только к 2036 году около 9,8 млн человек достигнут пенсионного возраста, что создаст значительный дисбаланс на рынке труда.

В то же время в IW подчеркивают, что демографические прогнозы имеют высокую степень неопределенности, поскольку зависят от рождаемости, миграции и продолжительности жизни, которые могут существенно меняться.

Сообщалось, что в немецкой ассоциации резервистовпризывают повысить предельный возраст резервистов до 70 лет – из-за демографических тенденций и того, что многие до этого возраста еще могут выполнять задачи.

Также согласно докладу, опубликованному объединением благотворительных организаций Paritätische, уровень бедности в Германии в 2025 году вырос до рекордных 16,1%, в результате чего около 13,3 миллиона человек были отнесены к категории бедных.