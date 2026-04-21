В немецкой ассоциации резервистов призывают повысить предельный возраст до 70 лет

В немецкой ассоциации резервистов призывают повысить предельный возраст резервистов до 70 лет – из-за демографических тенденций и того, что многие до этого возраста еще могут выполнять задачи.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Новый глава немецкой ассоциации резервистов Бастиан Эрнст призвал к повышению предельного возраста для резервистов с 65 до 70 лет, чтобы обеспечить лучшую обороноспособность страны.

"Сейчас люди дольше остаются в хорошей физической форме. И нам нельзя пренебрегать этим ресурсом людей с ценным жизненным и профессиональным опытом. Если мы сейчас сетуем на недостаток молодежи – то нужно учитывать и тех, кто на другом конце возрастной пирамиды", – отмечает он.

Эрнст приводит в качестве аргумента и повышение пенсионного возраста.

По действующему законодательству, немецкие резервисты не обязаны выезжать на учения – к ним привлекают только на добровольной основе (со стороны и резервиста, и его работодателя).

Эрнст считает, что этот подход следует изменить и что работодатели вообще не должны иметь права голоса в том, поедет ли их сотрудник на сборы, если он желает этого. "Но не нужно применять принудительный подход к самим резервистам", – считает он.

С таким призывом выступили и в Бундестаге.

Германия поставила цель расширить численность армии минимум до 260 тысяч действующих военнослужащих и 200 тысяч резервистов к 2035 году.

Текущее количество резервистов точно не известно. По меньшей мере 8-9 миллионов граждан проходили службу в рядах Бундесвера и не менее 60 тысяч резервистов являются "активными" и приписанными к войску. Членами немецкой ассоциации резервистов числятся примерно 110 тысяч человек.

Эрнст отмечает, что в рамках реформ, которые начались в армии, нужно наконец четко выяснить численность резервистов.

Финляндия недавно повысила предельный возраст резервистов до 65 лет; также изменили правила выезда на срочный сбор на случай угрозы войны – резервистам разрешают приезжать с собственным пристрелянным оружием, а также дронами.