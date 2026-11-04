Молдова заявила о вторжении беспилотника в воздушное пространство

В ночь на 4 ноября беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы на фоне масштабных российских атак на Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, нарушение воздушного пространства Молдовы зафиксировали в 04:23. Беспилотник двигался из села Загнитков в Одесской области в сторону Каменки, расположенной в непризнанном Приднестровье.

В 04:25 он покинул воздушное пространство в направлении Винницкой области.

"Центр воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством Республики Молдова в координации с соответствующими органами власти и партнерами", – добавили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства страны, в октябре во время атак России на территорию Украины воздушное пространство Молдовы беспилотники нарушили 19 раз.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того как в селе Киштельница обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Сообщалось, что Румыния ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.