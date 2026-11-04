Спикер Палаты представителей США: республиканцы столкнулись с серьезными трудностями

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил своим сторонникам в Луизиане, что Республиканская партия "столкнулась с серьезными трудностями" на промежуточных выборах.

Его слова цитирует The Hill, пишет "Европейская правда".

Комментируя предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс США, где Республиканская партия теряет большинство в верхней палате, Джонсон заявил, что республиканцы "столкнулись с серьезными трудностями".

Джонсон отметил, что республиканцы "развернули одну из самых динамичных политических операций в истории Конгресса".

"Мы обосновывали свою позицию языком здравого смысла. Мы говорили, что эти выборы стали противостоянием между здравым смыслом и безумием. И я и впредь буду утверждать, что именно так оно и было. И я с первого дня заявлял, что в этом деле приложу все силы, и с гордостью могу сказать, что именно это мы и сделали", – заявил он.

Он также отметил, что ни одна американская семья не станет богаче, если демократы "превратят Конгресс в цирк, и я боюсь, что именно этого некоторые из них и стремятся".

"Если они сделают следующие два года периодом мести, юридических манипуляций и партийных игр, от этого пострадает каждый американец. И я скажу вам, что мы сделаем. Мы создадим защитный барьер из республиканцев Палаты представителей, которые встанут на их пути, чтобы не допустить этого", – сказал Джонсон.

В то же время он не теряет надежды на будущее республиканцев.

"Мы и впредь будем продвигать нашу программу, основанную на здравом смысле, и наше видение того, как сделать Америку снова великой. А в 2028 году мы вернём себе контроль над Палатой представителей и доведем это дело до конца", – добавил спикер Палаты представителей США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "абсолютно готов" признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, на которых его Республиканская партия теряет большинство в обеих палатах.

Также он оправдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.