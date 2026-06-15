Албания заверила, что курортный проект компании зятя Трампа будет соответствовать стандартам ЕС

Правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта на побережье Адриатического моря, которым руководит фирма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Euronews.

Кос сообщила, что получила заверения от Тираны о проведении надлежащей оценки воздействия этого проекта на экологию.

"Мы получили заверения от правительства Албании, что будет проведена полная оценка воздействия на окружающую среду и что они будут соблюдать европейские экологические стандарты", – сказала еврокомиссар.

Албания в настоящее время является одним из лидеров в борьбе за членство в ЕС. Ее считают второй по успешности в евроинтеграции страной среди нынешних стран-кандидатов после Черногории. Чтобы завершить вступление, Тирана должна согласовать свои действия с законодательной базой ЕС, в частности в отношении защиты окружающей среды.

Проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализуется компанией Кушнера Affinity Partners, в последние недели вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства повлияют на экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря.

На прошлой неделе Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры для обеспечения соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.

"Тот факт, что это происходит в то время, когда Албания проходит процесс вступления, имеет большое значение. Этот процесс является юридически и политически обязательным и подлежит постоянному контролю и оценке. Поэтому это дает самую сильную гарантию того, что природа и окружающая среда Албании будут защищены в соответствии с европейскими стандартами", – сказала еврокомиссар по расширению.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на удаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты по поводу его воздействия на окружающую среду.

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