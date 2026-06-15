Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к 4 годам заключения

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также в домашнем насилии и других преступлениях и приговорен к четырем годам заключения.

Такое решение принял в понедельник суд в Осло, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

29-летний Мариус Борг Хойби, который стал членом королевской семьи, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году, был оправдан по двум другим обвинениям в изнасиловании.

Он не признал себя виновным в самых тяжких обвинениях, включая изнасилование, хотя и признал некоторые менее тяжкие, и может обжаловать приговор.

Семинедельный судебный процесс привлек внимание всей страны. В рамках процесса были подробно освещены наркотическая зависимость Хойби, снятые им собственноручно видео сексуальных контактов и более 800 электронных сообщений, которые были приобщены к делу в качестве доказательств.

Во время судебного разбирательства государственный обвинитель просил для Хойби наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы. Адвокаты считали, что надлежащим наказанием за преступления, в которых признался Хойби, является около полутора лет лишения свободы.

Приговор был вынесен в сложных личных обстоятельствах для Метте-Марит, матери Хойби, которую в этом месяце внесли в национальный список на пересадку легких, поскольку ее состояние здоровья существенно ухудшилось.

Как известно, это дело вместе с фактами общения кронпринцессы с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном стало значительным репутационным ударом для королевской семьи.

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