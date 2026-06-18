Мадьяр заявил, что у Венгрии есть вопросы по поводу открытия остальных кластеров с Украиной

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил сомнения со своей стороны и со стороны других государств относительно возможности скорейшего открытия остальных кластеров с Украиной.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Мадьяр заявил, что удовлетворен решением Совета ЕС об открытии первого кластера с Украиной. Впрочем, у него есть сомнения относительно дальнейшего продвижения по переговорному треку.

"У нас есть вопросы, и не только у нас, о том, что сразу после открытия первого кластера мы незамедлительно начинаем переговоры об остальных кластерах. Эта точка зрения, честно говоря, весьма спорна и среди других государств", – заявил он.

Мадьяр выразил уверенность, что быстрое продвижение по переговорному треку с Украиной "станет очень плохим знаком для государств Западных Балкан". На данный момент из балканских государств, ведущих переговоры о вступлении, только Сербия не открыла все переговорные главы. Впрочем, Мадьяр не стал упоминать её по названию.

Премьер Венгрии также не обозначил свою позицию относительно того, будет ли Венгрия выступать против этого в случае вынесения вопроса на голосование, а также не высказал никаких претензий или условий в адрес Украины, а лишь выразил скептицизм по процедурным соображениям.

"В ЕС есть те, кто хочет открыть все кластеры немедленно; есть те, кто хочет открыть только два кластера, а я напоминаю, что мы только что открыли первый кластер и чернила еще не высохли", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", Зеленский рассчитывает на открытие всех кластеров в ходе переговоров с ЕС в ближайшие недели.

Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров 2–6 для Украины и Молдовы. В то же время в ЕС не уверены, что Украина откроет кластеры в июле.

Подробности читайте в статье "Кластер наш! Что означает решение ЕС по Украине, принятое в Люксембурге"