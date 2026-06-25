Велика Британія планує криміналізувати терапію, спрямовану на зміну гендерної орієнтації

У четвер Велика Британія оприлюднила плани щодо криміналізації жорстоких і шкідливих методів терапії, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд опублікував проєкт закону про практики "перевиховання" для Англії та Уельсу, який забороняє так звані "терапії перетворення".

Особи, які здійснюють такі практики, можуть ⁠понести необмежений штраф та/або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Законопроєкт також криміналізує заохочення або сприяння терапіям перетворення, що проводяться за межами Англії та Уельсу.

Велика Британія зобов’язалася заборонити практики "перевиховання" у 2021 році, а в січні 2023 року підтвердила це зобов’язання.

Заходи, передбачені в проєкті закону, також запровадять цивільні заходи захисту, подібні до тих, що діють щодо примусових шлюбів та калічення жіночих геніталій, з метою захисту осіб, які перебувають у зоні ризику зловживань.

Законодавство передбачає винятки для того, що було визначено як законне медичне обслуговування, що дозволить терапевтам та консультантам продовжувати відкриті розмови про сексуальність та ідентичність.

Запропонований законопроєкт пройде попередню законодавчу експертизу, перш ніж буде поданий до парламенту для подальшого обговорення.

Нагадаємо, президент Португалії наклав вето на законопроєкт, який мав на меті заборонити вивішування прапорів "ідеологічного, партійного чи такого, що представляє певні об'єднання" на будівлях, що використовуються державними установами та місцевими органами влади.

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