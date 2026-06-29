Израиль признал геноцид армян в Османской империи, Турция отреагировала

Правительство Израиля на фоне ухудшения отношений с Турцией единогласно проголосовало за официальное признание геноцида армян в Османской империи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Как заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, "несмотря на многочисленные и однозначные исторические свидетельства, геноцид армян до сих пор остается предметом институционализированной кампании по его отрицанию и преуменьшению".

"Широко признано, что Османская империя систематически совершала преступления, равнозначные геноциду, с целью уничтожения армянского народа", – добавил он.

По разным оценкам, в период с 1915 по 1923 год в Османской империи погибло 1,5 миллиона армян. Турция последовательно отвергает термин "геноцид", однако более 30 стран мира – в частности Франция, Германия, США, Нидерланды – признали эти массовые убийства геноцидом.

Голосование израильского правительства произошло на фоне того, что отношения между двумя главными государствами региона, которые когда-то были крепкими, в последние годы все больше ухудшаются.

Поворотным моментом стала война Израиля против Газы, которая вспыхнула после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил террористическую атаку на израильских мирных жителей.

Турция, в частности президент Реджеп Тайип Эрдоган, уже давно обвиняет Израиль в геноциде в Газе, что страна отрицает.

После решения правительства Израиля Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором отмечается, что "эта злонамеренная инициатива, игнорирующая юридические и исторические факты, разоблачает тяжелое положение Нетаньяху и его сообщников, в отношении которых в рамках расследования, проводимого в Международном уголовном суде в связи с преступлениями, совершенными против палестинцев, выданы ордера на арест".

"Правительство Израиля, которое на глазах всего мира осуществляет систематические издевательства над палестинским народом и которое сейчас судят в Международном суде по обвинению в геноциде против жителей Газы, стремится скрыть свои преступления с помощью политического решения, принятого в отношении событий 1915 года", – подчеркнули в турецком МИД.

Недавно глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что после Ирана Израиль может обратить свое внимание на Турцию.