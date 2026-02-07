Зеленский: Россия предложила США пакет сотрудничества на $12 триллионов

Между США и Россией есть вероятность подписания документов об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ".

По словам главы государства, разведка ознакомила его с так называемым "пакетом Дмитриева", предлагающим экономическое сотрудничество между РФ и США.

"Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", – сказал президент.

По его словам, в СМИ есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной. "Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что украинская делегация сообщила позицию президента, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.

"Украина будет демонстрировать свою реакцию по этому поводу в случае таких рисков", – сказал он.

В декабре СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа передала своим европейским коллегам серию документов, в которых изложено ее видение возвращения России в мировую экономику.

В феврале в МИД России заявили, что передали США предложения по устранению "серьезных барьеров" на пути к полноценному "оздоровлению" отношений.