Польские спасатели спасли в Татрах 5 украинских туристов

В ночь на среду польские спасатели провели операцию по спасению группы из пяти туристов из Украины на главном хребте Татр на границе со Словакией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Члены польской спасательной службы TOPR спустили группу из пяти туристов из Украины, которые застряли на перевале Гладка. Из-за наступления темноты нельзя было использовать вертолет.

Туристы не были готовы к такому походу и плохо спланировали маршрут. Украинцев доставили в Закопане в 3:30 утра.

Татранский национальный парк напоминает, что, несмотря на солнечную погоду, выше верхней границы леса все еще лежит много снега.

"Утром он твердый и замерзший, а после обеда, с повышением температуры, становится мокрым и тает, особенно на солнечных склонах", – предупредили в парке.

В высокогорных частях Татр необходим опыт зимнего горного туризма и соответствующее снаряжение, такое как кошки, ледоруб, шлем.

Спасатели призывают к благоразумию и надлежащей подготовке перед тем, как отправляться на тропы в Татрах.

В начале апреля в польских Татрах вертолетом спасательной службы эвакуировали группу из пяти туристов, которые несколько дней не могли спуститься в долину из-за плохой погоды.

Как сообщалось, из-за обильных снегопадов в Татрах лыжный сезон в регионе продлили в том числе на пасхальные выходные.