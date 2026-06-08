Кубилюс прокомментировал планы Литвы по размещению американского ядерного оружия.

Государствам Евросоюза стоит усиливать конвенционную обороноспособность, но ядерная защита, безусловно, важна для европейской обороны.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на полях неформального заседания министров обороны ЕС на Кипре 8 июня.

Еврокомиссар подчеркнул важность ядерной защиты в системе безопасности Евросоюза.

"Это (размещение ядерного оружия – "ЕП") потребует внесения изменений в конституцию моей страны (Литвы – "ЕП"). Но нам всем нужно быть готовыми действовать самым эффективным образом – и, безусловно, ядерная защита чрезвычайно важна", – заявил Кубилюс.

Он напомнил, что Соединенные Штаты попросили европейцев "взять на себя основную ответственность за обычную (конвенционную) оборону".

"Они (США – "ЕП") будут оставаться на второстепенной роли в европейской обороне. И они также обещают ядерный зонтик. Поэтому некоторые европейские страны начинают активизироваться, рассматривая, как можно усилить этот европейский столп НАТО, ядерного сдерживания", – пояснил еврокомиссар.

По его убеждению, в случае приобретения опыта "успешной разработки общеевропейских проектов" в сфере обычной обороны, государства Европы будут "намного лучше и намного успешнее в сфере ядерных общеевропейских оборонных проектов".

Как сообщала "Европейская правда", накануне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами относительно размещения ядерного оружия США на территории его страны.

Переговоры, о которых сначала сообщило издание Financial Times, проходят на фоне сокращения Вашингтоном конвенционных военных возможностей в Европе, что вызывает беспокойство по поводу ослабления сдерживания на восточном фланге.

В то же время в Польше опровергают, что Варшава ведет переговоры с США о размещении американских ядерных боеголовок на польской территории.