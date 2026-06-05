В Албании снова протестовали против строительства курорта под руководством фирмы зятя Трампа

Тысячи людей вышли на улицы столицы Албании Тираны в знак протеста против строительства курорта на экологически чувствительном участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Демонстрация, которая состоялась поздно вечером в четверг, стала уже второй за эту неделю акцией протеста против застройки вблизи заповедной зоны Вьоса-Нарта.

План вызвал беспокойство у экологов, поскольку эту территорию занимают водно-болотные угодья, где обитают фламинго, тюлени и расположены места гнездования морских черепах.

В четверг протестующие собрались возле офиса премьер-министра Албании Эди Рамы, держа розовых надувных фламинго и произнося лозунги "революция" и "остановить проект". На некоторых плакатах содержались призывы об отставке премьера.

Рама выступил в защиту проекта застройки. Министр экономики и инноваций Албании Делина Ибрагимай заявила в четверг, что для предложенных инвестиций готовятся оценки воздействия на окружающую среду, которые должны полностью соответствовать экологическому законодательству и защищать местную среду обитания.

Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Кушнер объявил о планах строительства курорта в 2024 году в рамках более масштабной инвестиционной программы, которая также включала бывший штаб армии в столице Сербии Белграде. В прошлом году он отказался от сербского проекта из-за уличных протестов против него.

Ранее стало известно, что албанские антикоррупционные прокуроры начали расследование в отношении масштабного проекта строительства роскошного курорта.