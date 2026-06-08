В Иране обвинили США в недавнем обмене ударами с Израилем

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана заявил, что США несут "прямую ответственность" за последний обмен ракетными ударами с Израилем.

Его слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Как известно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 8 июня, заявила, что нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

После этого представитель МИД Ирана обвинил в обстреле США.

"Ни одно действие сионистского режима не осуществляется без согласования с Соединенными Штатами. CENTCOM координирует действия с сионистским режимом как в сфере обороны, так и в наступательных операциях", – заявили в иранском ведомстве.

Также в МИД страны предупредили, что последний обмен огнем между Ираном и Израилем лишь ухудшит "хаотичный дипломатический процесс" с США и еще больше усилит подозрения Тегерана в отношении Вашингтона.

Ранее военный советник главы Ирана Мохсен Резаи заявил, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.

А еще раньше СМИ сообщили, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США обрушился с ругательствами на израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.

Впоследствии Трамп подтвердил, что обрушился с ругательствами на Нетаньяху, поскольку "немного раздражен тем, что тот постоянно воюет с Ливаном".

В свою очередь сам Нетаньяху признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, однако добавил, что по главным вопросам их мнения совпадают.