Итоги саммита НАТО, Украина отказала Греции, российские шпионы в Италии: новости дня

Президент Чехії вважає, що в України і союзників є два місяці, щоб схилити Росію до переговорів. У Польщі попередили про можливі нові провокації росіян.

В Європі вважають, що Трамп, під враженням від останніх успіхів України у "далекобійних санкціях", суттєво змінив свою позицію.

Швеція надала додаткові понад 120 млн євро на підтримку енергетики України, а в Офісі генпрокурора заявили, що причетність України до підриву "Північних потоків" не встановлена.

Все важливе і цікаве за четвер, 9 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Україна відмовила Греції

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають лише два місяці – до парламентських виборів в Росії, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. На його думку, правитель РФ після виборів може оголосити загальну мобілізацію.

Тим часом Україна, за даними джерел Euractiv, заявила Греції, що кораблі РФ у відкритому морі залишаються мішенню: в рамках свого права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Загрози провокацій проти ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Варшави є інформація, що Росія "знову щось планує".

За його словами, йдеться про кібератаки, підпали, диверсії на залізниці, атаки безпілотниками.

НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим Альянсу ширші повноваження.

Зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО.

"Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування", – пояснив естонський міністр оборони Ханно Певкур.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що уряд США погодився на продаж Німеччині крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

За його словами, таким чином буде усунуто "важливу стратегічну прогалину в обороні".

Російські шпигуни в Італії

Італія висилає двох військових аташе посольства Росії через шпигунство, а у Польщі пару росіян засудили до в’язниці за шпигунство.

Литва викликала дипломата РФ через атаки на Україну та дезінформацію проти країн Балтії.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть затвердити 13 липня, але без патріарха Кирила. Крім того, Євросоюз обговорює послаблення заборони на в'їзд учасникам війни проти України.

Щодо військ США в Європі

Президент США Дональд Трамп заговорив про можливість подальшого скорочення чисельності американських військ у Європі, пов’язавши будь-яке рішення з можливою угодою щодо майбутнього Гренландії.

У НАТО впевнені, що у разі скорочення присутності США в Європі це не підірве її обороноздатність.

Тим часом у Литві впевнені у "позитивних" рішеннях щодо військового контингенту США в країні, а в Естонії анонсували прибуття нового підрозділу військ США.

До речі, в Естонії цьогоріч охочих бути призовниками виявилось удвічі більше, ніж набір.

Розворот Трампа у бік України?

Видання Financial Times пише, що тональність заяв президента США Дональда Трампа щодо України на саміті НАТО в Анкарі стала несподіванкою для європейських лідерів.

Вони вважають, що Трамп, під враженням від останніх успіхів України у "далекобійних санкціях", суттєво змінив свою позицію.

"Тут все відносно просто… Трамп любить переможців. А Україна віднедавна почала перемагати", – поділився один з дипломатів у НАТО.

Посадовець, країну якого не уточнюють, каже, що на зустрічі лідерів Трамп просигналізував, що налаштований більше підтримувати Україну і зважує нові кроки для того, щоб допомогти Україні переламати ситуацію у війні на свою користь.

Ще один анонімний посадовець зазначив, що американський президент звучав "гідно і серйозно" під час цих обговорень.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, який з Туреччини висвітлював саміт НАТО, наголошує, що на тлі заяв американського президента саміт можна назвати таким, що перевершив позитивні очікування.

Про все це – у репортажі Від Patriot до Мадяра: які домовленості привіз Зеленський до України з саміту НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав саміт НАТО в Анкарі історичним успіхом.

Перехоплювачі для Patriot Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками перемовин з партнерами на полях саміту НАТО Київ очікує допомогу від Сполучених Штатів, також є домовленості з деякими іншими партнерами – зокрема, йдеться про перехоплювачі для ЗРК Patriot.

"У найближчі дні ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дат немає – але будуть додаткові PAC-3", – поділився він.

Також Зеленський розповів, що після політичного рішення Дональда Трампа про виробництво Patriot в Україні, команди двох країн мають без пауз почати над цим працювати – "щоб ми отримали ліцензії дуже швидко, як можна швидше, і почали виробництво в Україні".

Також він анонсував найближчими днями зустріч у Франції щодо антибалістики.

А ще український президент наголосив, що у НАТО стало більше голосів за членство України.

Польща-Україна

Президент Польщі після зустрічі із Зеленським заявив, що історичні питання вирішити не вдалось.

"Для мене питання щодо УПА не підлягають обговоренню. Нам не вдалося вирішити історичні питання. Але ми й не сподівалися, що вдасться вирішити всі питання", – підкреслив Кароль Навроцький.

За словами президента України Володимира Зеленського, вчорашня розмова в Анкарі тривала понад годину.

Зеленський назвав зустріч із Навроцьким важливою і конструктивною.

Понад 40% поляків вважають надану Польщею військову допомогу Україні надмірною.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш натякнув на позитив у процесі щодо МіГ-29 для України.

Загроза ультраправих для ЄС

Згідно з останнім опитуванням, неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен переможе у першому та другому турі президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

Докладніше про справу Ле Пен, її шанси стати президенткою, а також пов'язані з цим ризики для України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Ле Пен знову в грі: як "подруга Путіна" повернула собі право стати президентом Франції.

У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути країну до прірви.

"Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху", – заявив глава уряду.

Мерц заявив, що рішення від "радикальних партій, лівих чи правих", не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина.

"Вони не будують – вони руйнують", – сказав німецький канцлер.

Удари США по Ірану

США другий день поспіль атакували десятки цілей в Ірані, Тегеран відповів і застеріг США від подальшого військового "авантюризму".

У Єврокомісії не бачать загроз для енергопостачання Європи на тлі провалу перемир’я США та Ірану.

Решта новин

Швеція надала додаткові понад 120 млн євро на підтримку енергетики України.

В Офісі генпрокурора заявили, що причетність України до підриву "Північних потоків" не встановлена.

За даними Politico, 9 країн ЄС закликають Єврокомісію призупинити нові правила в’їзду.