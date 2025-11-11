Турецкая прокуратура требует для оппозиционного мэра Стамбула более 2000 лет тюрьмы

Главная прокуратура Стамбула подготовила обвинительный акт в отношении оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, арестованного по обвинениям в коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обвинительный акт, представленный главным прокурором Стамбула, обвиняет Имамоглу и 401 человека в причастности к сети взяточничества, которая якобы нанесла государству ущерб на 160 млрд лир (3,81 млрд долларов) за 10-летний период.

Обвинительный акт состоит примерно из четырех тысяч страниц.

В обвинительном акте утверждается, что предполагаемую преступную организацию возглавлял Экрем Имамоглу, а Мурат Онгун, Эртан Йылдыз, Фатих Келеш, Адем Сойтекин, Мурат Гюлибрахимоглу и Хусейн Гюн были ее соруководителями.

Имамоглу, который был задержан 19 марта, а затем арестован и отправлен в тюрьму "Мармара" в Силиври, согласно обвинению, несет ответственность за 142 действия, ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет.

Имамоглу также арестован по обвинению в шпионаже в дополнение к расследованию, начатому по обвинению в "коррупции", обвинительное заключение по которому было объявлено сегодня.

Напомним, арест в марте мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.

В июле Имамоглу приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

Имамоглу считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 22 года.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.