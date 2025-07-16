Соперника Эрдогана приговорили в Турции к почти двум годам за решеткой

В Турции мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили в среду, 16 июля, почти к двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, приговор к одному году и восьми месяцам за решеткой не предусматривает запрета Имамоглу заниматься политикой. Ожидается, что мэр Стамбула обжалует это решение, и приговор не вступит в силу, пока не будут исчерпаны все законные средства его обжалования.

В Турции приговоры до двух лет обычно заменяются штрафами. Однако Имамоглу грозит ряд других судебных процессов, и остается риск, что в других делах ему может быть запрещено заниматься политической деятельностью.

Имамоглу считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 22 года. Следующие выборы в Турции должны состояться в 2028 году, но могут быть назначены раньше.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

В июне Имамоглу и его адвокаты бойкотировали судебное заседание, утверждая, что позднее изменение места проведения заседания было "незаконным".

То дело касалось комментариев Имамоглу относительно судебного преследования других должностных лиц из его Республиканской народной партии (РНП) и является одним из многочисленных уголовных обвинений, выдвинутых против него.

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