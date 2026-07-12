Умер американский сенатор Линдси Грэм

Линдси Грэм, многолетний сенатор-республиканец от Южной Каролины, скончался в субботу вечером.

Об этом сообщили в офисе сенатора, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, Грэм скончался в результате короткой и внезапной болезни.

"Семья сенатора Грэма благодарна за молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно тяжелый период", – добавили в офисе.

Грэм, который впервые был избран в Палату представителей в 1994 году, а в Сенат – в 2002 году, в этом году баллотировался на переизбрание. Он был преданным союзником президента Дональда Трампа по большинству вопросов, но расходился с президентом в некоторых вопросах, таких как внешняя политика.

При этом стоит отметить, что 10 июля сенатор находился с визитом в Украине, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, как и его коллега из Палаты представителей, почетный председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул.

10 июля Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.

Он также посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.