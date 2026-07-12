Умер американский сенатор Линдси Грэм
Линдси Грэм, многолетний сенатор-республиканец от Южной Каролины, скончался в субботу вечером.
Об этом сообщили в офисе сенатора, пишет "Европейская правда".
Согласно заявлению, Грэм скончался в результате короткой и внезапной болезни.
"Семья сенатора Грэма благодарна за молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно тяжелый период", – добавили в офисе.
Грэм, который впервые был избран в Палату представителей в 1994 году, а в Сенат – в 2002 году, в этом году баллотировался на переизбрание. Он был преданным союзником президента Дональда Трампа по большинству вопросов, но расходился с президентом в некоторых вопросах, таких как внешняя политика.
При этом стоит отметить, что 10 июля сенатор находился с визитом в Украине, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, как и его коллега из Палаты представителей, почетный председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул.
10 июля Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.
Он также посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.