Кишинев призвал Приднестровье не сокращать сброс воды из водохранилища на Днестре

В Кишиневе призвали власти непризнанного Приднестровья не сокращать сбросы воды из Дубоссарского водохранилища, от чего зависит стабильность водоснабжения Кишинева, а также отвергли обвинения в "создании кризиса".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

4 августа Бюро реинтеграции Молдовы призвало Тирасполь не сокращать сбросы воды из Дубоссарского водохранилища, что создало бы угрозу для водоснабжения Кишинева.

В ведомстве подчеркнули, что Киев и Кишинев договорились ограничить сброс воды из Днестровского водохранилища с целью защиты общих интересов, и это вынужденный шаг из-за засухи в бассейне Днестра. В то же время в Тирасполе это расценили как "провоцирование нового гуманитарного кризиса" в Приднестровье.

В Бюро реинтеграции назвали эти обвинения искажающими реальное положение дел.

Тирасполь пока не ответил на официальное обращение Кишинева.

Напомним, днем во вторник молдаван предупредили о риске экстренных отключений и призвали к экономии в пиковые часы потребления электроэнергии.

Накануне, 3 августа, в Молдове согласовали меры по экономии электроэнергии и воды из-за обмеления Днестра.

В Румынии крупных потребителей также призвали к экономии из-за угрозы остановки Чернаводской АЭС. В понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды у электростанции, от чего зависит ее безопасная работа. Также Румыния начала закупать электроэнергию из Украины, чтобы покрыть свой дефицит.

Под угрозой остановки также находится единственная АЭС Венгрии. Однако во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды в Дунае на 1,5 см.