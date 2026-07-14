В Еврокомиссии раскритиковали давление администрации Трампа на МУС
В Европейской комиссии раскритиковали заявление администрации американского президента Дональда Трампа о том, что Международный уголовный суд якобы представляет угрозу суверенитету США.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".
Эль-Ануни заявил во вторник, 14 июля, что Еврокомиссия "твердо поддерживает" Международный уголовный суд.
"Нападки или угрозы в адрес суда, избранных должностных лиц, персонала или тех, кто сотрудничает с судом, просто неприемлемы", – сказал он.
Также пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул роль суда в преследовании виновных в совершении некоторых из самых тяжких преступлений в мире.
"Напомним также, что МУС не нацелен на суверенные государства и не представляет угрозы их суверенитету", – подчеркнул он.
Эль-Ануни отметил, что, напротив, МУС "осуществляет юрисдикцию в отношении отдельных лиц – виновных в совершении самых серьезных преступлений, вызывающих обеспокоенность международного сообщества".
Как известно, накануне государственный секретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на то, чтобы Международный уголовный суд не мог преследовать американцев.
Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп снова атакует суд в Гааге. Почему он это делает и что будет с делом против Путина