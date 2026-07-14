У Єврокомісії розкритикували тиск адміністрації Трампа на МКС

У Європейській комісії розкритикували заяву адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо того, що Міжнародний кримінальний суд начебто є загрозою суверенітету США.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Ель-Ануні заявив у вівторок, 14 липня, що Єврокомісія "твердо підтримує" Міжнародний кримінальний суд.

"Напади чи погрози на адресу суду, обраних посадових осіб, персоналу або тих, хто співпрацює з судом, є просто неприйнятними", – сказав він.

Також речник Єврокомісії наголосив на ролі суду у переслідуванні винних у скоєнні деяких з найтяжчих злочинів у світі.

"Нагадаємо також, що МКС не націлений на суверенні держави і не становить загрози їхньому суверенітету", – акцентував він.

Ель-Ануні зазначив, що натомість МКС "здійснює юрисдикцію над окремими особами – винуватцями найсерйозніших злочинів, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти".

Як відомо, напередодні державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців.

Детальніше про це читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп знову атакує суд у Гаазі. Чому він це робить і що буде зі справою проти Путіна