В Чехии санитар с топором устроил погром на рабочем месте и погиб при задержании

В Чехии вечером 16 июля санитар одного из медицинских учреждений Праги пришел на работу с топором и устроил там погром, убив одного человека; его застрелила полиция при задержании.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в четверг на территории Пражского института клинической и экспериментальной медицины. Санитар, который был сотрудником учреждения, пришел с топором и ножом в здание с палатами стационарного пребывания пациентов, где напал на нескольких человек.

По данным Novinky, в результате нападения один из пострадавших погиб, ещё один человек получил ранения. Оба – также сотрудники института.

По словам свидетелей, мужчина повредил много дверей внутри помещения. Люди, находившиеся в палатах, успели забаррикадироваться.

После прибытия полиции мужчина попытался напасть и на них, правоохранители применили оружие для самозащиты. От полученных ранений нападавший скончался.

Мотивы мужчины пока не установлены. И он, и все пострадавшие – граждане Чехии.

Напомним, в конце 2023 года чешский студент совершил массовое убийство в здании Карлова университета, что стало самым трагическим подобным случаем в современной истории Чехии.

После этой стрельбы парламент Чехии поддержал ужесточение контроля над оружием.