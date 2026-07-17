У Чехії санітар з сокирою влаштував погром у себе на роботі й загинув під час затримання 

У Чехії ввечері 16 липня санітар одного з медзакладів Праги прийшов до себе на роботу з сокирою і влаштував там погром, вбивши одну людину, його застрелила поліція під час затримання.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у четвер на території Празького інституту клінічної та експериментальної медицини. Санітар, який був співробітником закладу, прийшов з сокирою і ножем у будівлю з палатами стаціонарного перебування пацієнтів, де напав на кількох людей.

За даними Novinky, внаслідок нападу один з постраждалих загинув, ще одна людина отримала поранення. Обоє – також співробітники інституту.

За словами свідків, чоловік пошкодив багато дверей всередині приміщення. Люди, які перебували в палатах, встигли забарикадуватися.

Після прибуття поліції чоловік спробував нападати і на них, правоохоронці застосували зброю для самозахисту. Від отриманих поранень нападник помер.

Мотиви чоловіка поки не встановлені. І він, і всі постраждалі – громадяни Чехії.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року чеський студент скоїв масове вбивство в будівлі Карлового університету, що стало найтрагічнішим таким випадком у сучасній історії Чехії.

Після цієї стрілянини парламент Чехії підтримав посилення контролю за зброєю.