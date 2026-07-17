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У Чехії санітар з сокирою влаштував погром у себе на роботі й загинув під час затримання 

Новини — П'ятниця, 17 липня 2026, 10:59 — Марія Ємець

У Чехії ввечері 16 липня санітар одного з медзакладів Праги прийшов до себе на роботу з сокирою і влаштував там погром, вбивши одну людину, його застрелила поліція під час затримання. 

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався ввечері у четвер на території Празького інституту клінічної та експериментальної медицини. Санітар, який був співробітником закладу, прийшов з сокирою і ножем у будівлю з палатами стаціонарного перебування пацієнтів, де напав на кількох людей. 

За даними Novinky, внаслідок нападу один з постраждалих загинув, ще одна людина отримала поранення. Обоє – також співробітники інституту. 

За словами свідків, чоловік пошкодив багато дверей всередині приміщення. Люди, які перебували в палатах, встигли забарикадуватися. 

Після прибуття поліції чоловік спробував нападати і на них, правоохоронці застосували зброю для самозахисту. Від отриманих поранень нападник помер. 

Мотиви чоловіка поки не встановлені. І він, і всі постраждалі – громадяни Чехії. 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року чеський студент скоїв масове вбивство в будівлі Карлового університету, що стало найтрагічнішим таким випадком у сучасній історії Чехії. 

Після цієї стрілянини парламент Чехії підтримав посилення контролю за зброєю.

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