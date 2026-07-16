ВВС Германии и Франции впервые провели совместные учения в сфере ядерного сдерживания

Германия и Франция впервые на практике реализовали достигнутую в марте договоренность о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, проведя совместные учения военно-воздушных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении издания Die Zeit.

Два французских истребителя Rafale, которые могут быть оснащены ядерным оружием, и два Eurofighter Бундесвера непосредственно перед визитом в Германию президента Франции Эммануэля Макрона отрабатывали дозаправку в воздухе с помощью французского самолета-заправщика.

В пятницу, в рамках заседания немецко-французского Совета по вопросам обороны, на авиабазе Ньорвених недалеко от Кельна должно состояться еще одно учение, в ходе которого немецкие и французские военнослужащие будут выполнять работы по техническому обслуживанию самолетов другой страны.

Таким образом начинается реализация ядерного партнерства между Германией и Францией, о котором в начале марта договорились Мерц и Макрон.

По информации из немецких правительственных кругов, в пятницу Совет по вопросам обороны должен принять решение о том, что осенью немецкие военные впервые примут участие во французских ядерных учениях.

Макрон ещё несколько лет назад предложил европейским партнёрам перейти под ядерный защитный щит Франции. Помимо Великобритании, это единственная западноевропейская страна, обладающая ядерным оружием.

В Германии в настоящее время размещены американские ядерные бомбы в рамках ядерного сдерживания НАТО, для применения которых в случае чрезвычайной ситуации Бундесвер предоставляет истребители. Сотрудничество с Францией направлено на дополнение и усиление сдерживания НАТО.

2 марта президент Франции заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон также назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.