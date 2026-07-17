Германия примет участие во французских учениях по ядерному сдерживанию

Немецкие вооруженные силы уже в этом году впервые примут участие во французских ядерных учениях.

Об этом в пятницу сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Немецкий лидер объявил об этом по итогам франко-немецкого заседания совета министров, которое состоялось в Брюле, недалеко от Кельна, на западе Германии.

"Германия и Франция углубляют сотрудничество в области обороны. Мы укрепляем европейское сдерживание. Уже в этом году мы примем участие в ядерных учениях вооруженных сил Франции", – заявил немецкий канцлер.

16 июля Германия и Франция впервые на практике реализовали достигнутую в марте договоренность о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, проведя совместные учения военно-воздушных сил.

2 марта президент Франции заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.