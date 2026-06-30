В центре Афин обвалился пятиэтажный жилой дом

Во вторник в центральном районе Афин Петралона обвалился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

На кадрах с места происшествия видно кучу обломков на месте, где когда-то стоял дом с семью квартирами.

Обвал произошел во время работ на соседнем участке по демонтажу двухэтажного здания, на месте которого запланировали возвести пятиэтажное. Обвал происходил постепенно, что позволило трем людям, находившимся внутри, выбежать. Четвертого человека, которого сначала считали пропавшим без вести, впоследствии нашли в другом месте.

Сначала на место были направлены поисковые собаки для обнаружения признаков жизни среди руин, а также было мобилизовано в общей сложности 30 пожарных и восемь пожарных машин и три кареты скорой помощи.

По данным полиции, пять человек – владелец соседнего дома, где проводились работы, подрядчик, инженер-наблюдатель и двое рабочих – задержаны.

Разрешение на снос соседнего здания было впервые выдано в ноябре 2024 года и утверждено Центральным секторным архитектурным советом, органом городского планирования. Оно касалось сноса существующей двухэтажной постройки, состоявшей из магазина и склада на первом этаже. Согласно документам, здание было возведено в 1956 году.

Разрешение на снос было возобновлено примерно через полгода, в июле 2025 года, после смены собственника. В сентябре того же года было предоставлено предварительное одобрение, а в марте 2026 года – выдано разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома с подвалом и мансардой, который должен был заменить существующее сооружение.

Напомним, в мае в немецком городе Гёрлиц возле границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

От взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обвалились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.