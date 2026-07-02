В Италии заверили, что не будут блокировать объявление о помощи Украине на саммите НАТО

В итальянском правительстве заверили, что не будут блокировать включение в итоговую декларацию саммита НАТО в Анкаре заявления об обязательствах по финансовой помощи Украине на 2027 год.

Об этом агентству ANSA стало известно из источников в правительственных кругах Италии, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий касался публикации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой утверждалось, что Италия выступает против финансовых обязательств союзников по поставкам оружия Киеву не только на 2026 год, но и на 2027-й, и что соответствующий пункт итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, как и ранее, находится на стадии согласования.

Италия не отказывается от поддержки Украины и никогда не выступала против выделения 70 миллиардов для Киева, но изначально просто рассматривала вопрос о целесообразности включения этой цифры в итоговую декларацию.

В любом случае, как поясняется, возражение было снято несколько дней назад, добавляет ANSA.

Этот вопрос также обсуждался на заседании E5 в минувшую среду в Берлине, когда немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул намерение послать из Анкары "сильный сигнал поддержки Украины" в виде "значительного финансирования".

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "Европейской правде" заявила, что Украина вошла в топ-3 приоритетов саммита в Анкаре.

Также она подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре все же состоится заседание Совета Украина-НАТО – на уровне министров.