Посол объявила приоритеты саммита НАТО, среди которых – Украина

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что некоторые ожидания Киева от саммита в Анкаре уже оправдались, в частности то, что Украина вошла в число приоритетов мероприятия.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам Гетьманчук, одним из ожиданий украинской стороны было то, чтобы Украина вошла в тройку главных приоритетов саммита.

"И на сегодняшний день так и есть: в тройке ключевых приоритетов саммита, определенных Североатлантическим советом, фигурирует поддержка Украины", – отметила она.

Посол рассказала, что первым приоритетом саммита является выполнение странами своих обязательств по расходам на оборону, вторым приоритетом – наращивание оборонного производства, а третьим – поддержка Украины.

"То есть 32 страны НАТО решили, что одним из трех ключевых приоритетов саммита НАТО должна быть поддержка Украины", – подчеркнула она.

Посол также уточнила, что Украина так или иначе включена и в два других приоритета.

"Потому что первый приоритет, где речь идет о 5% расходов на оборону, мы знаем, что поддержка Украины и украинской оборонной промышленности является частью этих 5%. И, если честно, многие страны помогают нам именно потому, что это засчитывается им в их 5%", – отметила Гетманчук.

"И второй приоритет саммита – оборонная промышленность. Украина является примером успеха в этом смысле. Единственное мероприятие, которое, помимо самого саммита, будет проходить в его рамках, – это форум оборонных отраслей. И это будет самый масштабный форум в истории НАТО, и Украина, конечно, там тоже будет", – добавила она.

Также Гетьманчук подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре все же состоится заседание Совета Украина-НАТО – на уровне министров.

Напомним, постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк ранее сообщил, что во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО на уровне лидеров государств.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит