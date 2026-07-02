В Італії запевнили, що не блокуватимуть оголошення про допомогу Україні на саміті НАТО

В італійському уряді запевнили, що не будуть блокувати включення у підсумкову декларацію саміту НАТО в Анкарі оголошення про зобов’язання щодо фінансової допомоги Україні на 2027 рік.

Про це агентству ANSA стало відомо від джерел в урядових колах Італії, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар стосувався публікації німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, в якій стверджувалось, що Італія виступає проти фінансових зобов’язань союзників щодо поставок зброї Києву не лише на 2026 рік, а й на 2027 рік, і що відповідний пункт підсумкової декларації саміту НАТО в Анкарі, як і раніше, перебуває на стадії узгодження.

Італія не відмовляється від підтримки України й ніколи не виступала проти виділення 70 мільярдів для Києва, але спочатку просто розглядала питання щодо доцільності включення цієї цифри до підсумкової декларації.

У будь-якому разі, як пояснюється, заперечення було знято кілька днів тому, додає ANSA.

Це питання також обговорювалося на засіданні E5 минулої середи в Берліні, коли німецький канцлер Фрідріх Мерц наголосив на намірі надіслати з Анкари "сильний сигнал підтримки України" у вигляді "значного фінансування".

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв’ю "Європейській правді" говорила, що Україна увійшла до топ-3 пріоритетів саміту в Анкарі.

Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.