Посол Украины при НАТО подтвердила проведение в Анкаре заседания СУН на уровне министров

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре всё же состоится заседание Совета Украина-НАТО – на уровне министров.

Об этом она сообщила в интервью "Европейской правде".

Гетьманчук отметила, что Украина как партнер на саммите будет представлена наиболее заметно – на уровне президента и на уровне министра иностранных дел.

"Состоится Совет Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. И это есть в программе", – сказала она.

Посол подчеркнула важность этого формата для украинской стороны.

"Совет Украина-НАТО – это то, что выделяет нас среди всех других партнеров. Это то, что возникло во время полномасштабной войны, но эта институциональная структура уверенно сохранится и после завершения войны", – рассказала Гетьманчук.

Она также сообщила, что за первую половину этого года состоялось больше заседаний Совета "Украина-НАТО", чем за весь прошлый год.

Напомним, постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк ранее сообщил, что во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета "Украина-НАТО" на уровне министров иностранных дел.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО на уровне лидеров государств.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.