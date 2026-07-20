Почему Запад не усиливает критику Эрдогана на фоне атак на демократические институты

Стремительный рост Китая, вторжение России в Украину и американо-израильская война с Ираном сделали геополитическое соперничество главной силой, определяющей мировую экономику. Отказ президента Дональда Трампа от давно устоявшейся политики США усилил эту неопределенность, заставляя как правительства, так и бизнес заново ориентироваться во все более сложном стратегическом ландшафте.

С ростом геополитического и экономического значения Турции государства-союзники по НАТО всё чаще готовы закрывать глаза на атаки президента Реджепа Тайипа Эрдогана на демократические институты.

О стратегической важности Турции для Запада во все более нестабильном мире читайте в колонке старшего научного сотрудника Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса Энн О. Крюгер Геополитика против демократии: как и почему Запад меняет подходы к Турции. Далее – краткое изложение статьи.

"Турция уже давно является недооцененным союзником НАТО и жизненно важным экономическим мостом между Европой и Ближним Востоком", – подчеркивает автор колонки.

Она подчеркивает, что уникальное стратегическое положение делает Турцию незаменимой для Альянса.

Имея население почти 88 миллионов человек и вторые по численности вооруженные силы в НАТО, Турция является ведущей региональной державой. В экономическом плане страна стала одним из ведущих производственных и логистических центров региона.

"Сохранив нейтралитет почти на протяжении всей Второй мировой войны, Турция впоследствии решительно присоединилась к Западу, вступив в НАТО", – напоминает Энн О. Крюгер.

Впоследствии государство заключило Соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом – предшественником современного Европейского союза – и в конечном итоге подало заявку на полноправное членство.

Процесс вступления набрал обороты после победы Партии справедливости и развития (AKP) Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2002 года.

Но переговоры затянулись на годы и зашли в тупик после 2017 года.

"Это произошло из-за нежелания ЕС двигаться вперёд на фоне усиливающейся обеспокоенности отступлением от демократии при правлении Эрдогана. Его все более авторитарное правление также осложнило отношения с Соединенными Штатами – хотя Дональд Трамп, как представляется, беспокоится об этом гораздо меньше, чем его предшественники", – объясняет старший научный сотрудник Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

Она напоминает, что на протяжении многих лет ЕС и другие западные союзники относились к Турции с осторожностью из-за нападков Эрдогана на демократические институты, его тесных отношений с Путиным и сомнительной экономической политики.

"Однако по мере роста стратегической значимости Турции многие союзники по НАТО начали уделять больше внимания сотрудничеству в сферах безопасности и обороны", – отмечает автор колонки.

Это продемонстрировал прошедший саммит НАТО в Анкаре.

Энн О. Крюгер отмечает, что Трамп не скупился на похвалу в адрес Эрдогана, в то время как европейские союзники в основном воздерживались от публичной критики внутренней политики турецкого лидера.

Такие изменения, добавляет научная сотрудница, олицетворяют дилемму, перед которой стоят западные демократии: некоторые из стран, имеющих наибольшее значение для трансатлантической безопасности, относятся к числу тех, которые больше всего отклоняются от демократических норм.

"Если оказывать на них слишком сильное давление, они могут перейти в орбиту таких соперников, как Китай и Россия. Если же оказывать давление слишком слабо, эрозия демократических институтов может ускориться, подрывая как ценности, которые Запад стремится защищать, так и его авторитет в их защите", – объясняет дилемму автор колонки.

Совместить эти противоречивые императивы чрезвычайно сложно, как убеждаются лидеры ЕС и НАТО. Однако это будет иметь решающее значение не только для сохранения авторитета Запада, но и для реализации полного потенциала Турции как стратегического союзника и экономического партнера.

Подробнее – в колонке Энн О. Крюгер, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate, Геополитика против демократии: как и почему Запад меняет подходы к Турции.