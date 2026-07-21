Новое правительство Британии хочет активизировать программу создания истребителей

Новое правительство Великобритании во вторник попытается предложить Канаде присоединиться к программе производства истребителей GCAP, тем самым активизировав её.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это заявление совпало с проведением авиасалона в Фарнборо – ведущего мероприятия аэрокосмической и оборонной отраслей.

Это событие произошло в первый день пребывания в должности нового премьер-министра Энди Бернема. Он ⁠назначил Джона Хили, выступающего за увеличение оборонного бюджета Великобритании, министром финансов, а бывшему министру здравоохранения Уэсу Стритингу поручил вопросы обороны.

Первое заявление нового правительства о сотрудничестве с иностранными партнерами коснется Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Programme) – проекта стелс-истребителя, который совместно разрабатывают Великобритания, Италия и Япония. Как ожидается, Канада присоединится к программе в качестве наблюдателя, что станет первым расширением круга участников за пределы стран-учредителей.

Канада становится всё более важным оборонным партнером для европейских стран, поскольку стремится диверсифицировать свои оборонные расходы, уменьшая зависимость от Соединённых Штатов, и наладить более тесные связи на континенте.

Статус наблюдателя не будет предполагать каких-либо финансовых обязательств, но в будущем Канада может присоединиться к программе на более официальной основе, взяв на себя часть расходов на разработку в размере миллиарда долларов и, возможно, заказав эти самолеты.

Проект Global Combat Air Programme (GCAP) был запущен Италией, Великобританией и Японией в декабре 2022 года. Его целью является создание к 2035 году истребителя следующего поколения, объединяющего пилотируемые и беспилотные платформы, датчики и сети передачи данных.

В Италии ранее предположили, что еще больше стран присоединятся к проекту истребителя GCAP.