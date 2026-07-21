Новий уряд Британії прагне активізувати програму створення винищувачів

Новий уряд Великої Британії у вівторок спробує запросити Канаду долучитися до програми виробництва винищувачів GCAP, тим самим активізувавши її.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ця заява збігається з проведенням авіасалону у Фарнборо – провідного заходу аерокосмічної та оборонної галузей.

Ця подія збіглася з першим днем перебування на посаді нового прем’єр-міністра Енді Бернема. Він ⁠призначив Джона Гілі, який виступає за збільшення оборонного бюджету Великої Британії, міністром фінансів, а колишньому міністру охорони здоров’я Весу Стрітінгу доручив питання оборони.

Перша заява нового уряду щодо співпраці з іноземними партнерами стосуватиметься Глобальної програми бойової авіації (Global Combat Air Programme) – проєкту стелс-винищувача, який спільно розробляють Велика Британія, Італія та Японія. Як очікується, Канада приєднається до програми в ролі спостерігача, що стане першим розширенням кола учасників за межі країн-засновниць.

Канада стає дедалі важливішим оборонним партнером для європейських країн, оскільки прагне диверсифікувати свої оборонні видатки, зменшуючи залежність від Сполучених Штатів, та налагодити тісніші зв’язки на континенті.

Статус спостерігача не передбачатиме жодних фінансових зобов’язань, але в майбутньому Канада може приєднатися до програми на більш офіційній основі, взявши на себе частину витрат на розробку в розмірі мільярда доларів та, можливо, замовивши ці літаки.

Проєкт Global Combat Air Programme (GCAP) був запущений Італією, Великою Британією та Японією у грудні 2022 року. Його метою є створення винищувача наступного покоління, який об'єднує пілотовані та безпілотні платформи, датчики та мережі передачі даних, до 2035 року.

В Італії раніше припустили, що більше країн долучаться до проєкту винищувача GCAP.