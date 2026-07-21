Сестра покойного сенатора Грэма хочет занять его место на постоянной основе
Сенатор Дарлин Грэм, сестра покойного Линдси Грэма, объявила, что будет баллотироваться на полный срок, чтобы полноценно занять место своего брата в Сенате США.
Заявление Грэм приводит Politico, сообщает "Европейская правда".
Грэм принесла присягу на прошлой неделе, чтобы заменить своего брата, скончавшегося чуть больше недели назад.
В качестве временного сенатора от Южной Каролины она будет исполнять обязанности до конца срока полномочий своего брата, пока в штате будут проходить праймериз по выбору кандидата от Республиканской партии, который заменит Грэма в избирательном бюллетене.
Ее временное назначение поддержал президент США Дональд Трамп.
"Я приняла решение. Я в игре", – заявила Грэм в интервью Шону Ханнити из Fox News, полная версия которого выйдет в эфир вечером во вторник.
Срок подачи заявок на участие в специальных выборах в Южной Каролине начинается во вторник и заканчивается через неделю.
Несколько кандидатов – в частности, члены Палаты представителей Рассел Фрай и Ральф Норман – уже объявили о своем намерении баллотироваться.
Линдси Грэм скончался внезапно вечером 11 июля в возрасте 71 года. В офисе покойного сенатора-республиканца объявили, что предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину его внезапной смерти.
10 июля сенатор встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.